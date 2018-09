With final cuts in, here is the Minnesota Vikings’ depth chart

The Minnesota Vikings announced their final roster cuts on Saturday afternoon. Here is the current depth chart:

Quarterback

Starter: Kirk Cousins

Trevor Siemian, Kyle Sloter

Running back

Starter: Dalvin Cook

Latavius Murray, Mike Boone, CJ Ham, Roc Thomas

Wide receiver

Starters: Stefon Diggs, Adam Thielen, Laquon Treadwell

Brandon Zylstra, Stacy Coley

Tight end

Starter: Kyle Rudolph

David Morgan, Tyler Conklin

Tackle

Starters: Riley Reiff, Rashod Hill

Aviante Collins, Brian O’Neill

Guard

Starters: Mike Remmers, ??????

Brett Jones, Tom Compton, Danny Isidora

Center

Starter: Pat Elflein

Defensive end

Starters: Everson Griffen, Danielle Hunter

Stephen Weatherly, Tashawn Bower

Defensive tackle

Starters: Linval Joseph, Sheldon Richardson

Jaleel Johnson, Jalyn Holmes, David Parry

Linebacker

Starters: Anthony Barr, Eric Kendricks

Eric Wilson, Devante Downs, Ben Gedeon

Cornerback

Starters: Xavier Rhodes, Trae Waynes, Mackensie Alexander

Mike Hughes, Marcus Sherels, Holton Hill

Safety

Starters: Harrison Smith, Andrew Sendejo

George Iloka, Anthony Harris, Jayron Kearse

Special teams:

Ryan Quigley, Daniel Carlson, Kevin McDermott